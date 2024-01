3 efeitos que a privação sexual pode causar em reality show

Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology monitorou o comportamento de 100 participantes de realities shows, antes e depois de entrarem no programa. Os resultados mostraram que aqueles que eram sexualmente ativos apresentaram níveis significativamente mais altos de ansiedade e estresse após dois meses de permanência (e abstinência) no programa.

Ainda que muitos realities permitam as relações sexuais entre os participantes, nem todos se enroscam debaixo do edredom, seja por não querer se expor neste contexto, por ter um relacionamento fora do jogo ou mesmo pelo simples fato de não ter havido química com ninguém.

Segundo Claudia Petry, pedagoga com especialização em Sexologia Clínica e membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana), dependendo da necessidade sexual do indivíduo, a abstinência no reality, somada à pressão do jogo, pode ser um forte gatilho para o descontrole emocional.