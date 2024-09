Ex-atacante do Santos é confirmado como participante de reality show da Record

O ex-atacante do Santos, Zé Love, de 36 anos, será um dos integrantes da 16ª edição do reality show “A Fazenda”, da TV Record. A confirmação da sua participação ocorreu durante o programa “Domingo Espetacular”, da mesma emissora. A nova atração estreia no canal aberto, às 22h30, nesta segunda (16), sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu.

O jogador aderiu ao apelido de “Love” no período em que estava no começo de sua car

A parceria com o atacante da Seleção Brasileira sofreu abalo devido a um problema financeiro. Isso porque, na tentativa de ajudar Zé Love, o pai de Neymar assumiu uma dívida do ex-atleta com um banco, que superava os R$ 1 milhão. Entretanto, mesmo com a promessa, ele não quitou o débito com o jogador do Al-Hilal e sua família. Assim, o caso foi para a Justiça e afetou o relacionamento por, principalmente, a quebra de confiança.

reira, no Palmeiras. Na oportunidade, ele dividia quarto com Vagner “Love”. Ele ainda defendeu outros clubes no Brasil como América Mineiro, Athletico, Brasiliense, Coritiba, Figueirense, Fortaleza, Sport e Vitória. Na Europa, ele atuou no futebol italiano por Genoa e Siena.

Ex-Santos encerrou a carreira no ano passado

Zé Love encerrou a sua carreira no ano passado após rescindir seu contrato com o Iguatu, do Ceará, que disputava a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. A quebra de vínculo depois do atacante não conseguir corresponder às expectativas. Afinal, entrou em campo somente quatro vezes e marcou um gol. Atualmente, ele é casado com Luciana Paula e tem um filho, José Eduardo, de oito anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook