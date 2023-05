Ana Castela é autorizada por avós para namorar com Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela, de 18 anos de idade, convidou as avós para o palco durante uma apresentação, realizada na última semana, para conversar sobre a vida amorosa. Na ocasião, a sertaneja dividia o palco com Gustavo Mioto.

A dona dos hits “Pipoco”, “Nosso Quadro”, “Não Para” e outros sucessos do sertanejo universitário, questionou as duas avós sobre a relação dela com o cantor. Desde sua estreia na música, rumores sobre um possível relacionamento entre os dois circulam nas redes sociais.

"Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou Ana, sendo respondida por uma das avós: "Você tem que namorar ele!". Em seguida, a artista pediu a opinião da outra avó para saber se vale investir, ou não. A avó de Ana Castela aproveitou e ainda reforçou que deveria namorar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Avós de Ana Castela sobem ao palco e apoiam seu relacionamento com Gustavo Mioto: “Tem que namorar” pic.twitter.com/lPQpSimKBD May 22, 2023

Podcast Vida&Arte