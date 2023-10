O casal de cantores Ana Castela e Gustavo Mioto estão juntos novamente um mês após anunciarem fim do namoro

Os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela voltaram a namorar. Nesta quarta-feira, 25, a artista confirmou a reconciliação após publicar um vídeo com Mioto no Story do Instagram.

“O marketing voltou (faz duas semanas)”, escreveu a voz dos hits “Nosso quadro” e “Pipoco”, no vídeo em que está beijando o namorado. A legenda é uma crítica aos comentários que alegavam que o relacionamento do casal era falso.

Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram há um mês

O fim do namoro dos músicos ocorreu em setembro, após Gustavo Mioto confirmar a separação nas redes sociais. “Eu e Ana Flávia não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, escreveu o cantor à época.