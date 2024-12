Cantor Belo expõe desentendimento e dívida com ex-jogador em documentário

A treta entre o cantor Belo e o ex-atacante do São Paulo e Palmeiras, Denílson, ganhou notoriedade após reclamação pública do antigo jogador. O principal motivo para o desentendimento entre eles foi uma dívida do artista no período em que fazia parte do grupo de pagode “Soweto”. A quitação do débito se arrasta por mais de 20 anos, o que protagonizou uma disputa judicial entre os dois lados.

Em documentário produzido pela Globo, Belo dá detalhes da situação e esclarece motivos para a demora do pagamento da dívida.