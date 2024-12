Advogada de Nego Di é demitida após postar foto com o influenciador

A postagem ocorreu na noite da última quarta-feira, 27, e mostrava a advogada realizando um brinde com o humorista , com a legenda: “Como esperamos para postar este retrato”.

A advogada Tatiana Borsa , que integrava a equipe de defesa do humorista Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di , foi demitida após uma publicação nas redes sociais comemorando a soltura do influenciador.

Segundo a decisão do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entre as medidas cautelares impostas está a "proibição de frequentar/usar redes sociais". Com o perfil do humorista desativado, a postagem da advogada pode ter violado as regras da Justiça, o que agrava juridicamente a situação de Nego Di.



Na imagem, Tatiana aparece ao lado da também advogada Camila Kersch, que passa a responder sozinha pela defesa. Outros registros da noite, compartilhados por Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, mostram o humorista tocando pagode. Com a repercussão, todas as imagens foram retiradas das redes sociais.



De acordo com a atual defesa de Nego Di, a destituição da advogada "foi uma decisão do cliente, externando seu descontentamento pela postagem sem autorização e pela conduta dela após a repercussão negativa do fato".