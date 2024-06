Música de Zé Felipe é derrubada das plataformas após lançamento

A música do cantor Zé Felipe, “Desilusão MTG”, lançada na última semana em todas as plataformas digitais, com a participação de MC Jacaré e Loiriin Prod, foi derrubada do Spotify.



Segundo Virgínia Fonseca, influencer e esposa do cantor sertanejo, a música foi retirada das plataformas de streaming devido a um problema decorrente da falta de documentação de um artista envolvido na produção da canção, mas assegura que já está sendo resolvido.



"Uma parte [pessoa envolvida] que estava na música não mandou um dos documentos que precisava, e a música caiu, mas vai voltar. Hoje volta e solto o link para vocês continuarem escutando. O inimigo tenta, mas ele não vai conseguir", comunicou Virgínia.