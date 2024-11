Ator de ‘The Office’ é eleito o homem mais sexy do mundo de 2024

John Krasinski, o Jim de "The Office", pensou que premiação de "Homem mais Sexy do Mundo" da People fosse uma "pegadinha"

Com 45 anos de idade, John é conhecido por seus papéis na série “Jack Ryan” (2018) e nos filmes “Licença para casar” (2007), “O Amor Não Tem Regras” (2008),b e “Doutor Estranho e o Multiverso da loucura” (2022) .

O ator norte-americano John Krasinski foi eleito o “Homem mais Sexy do Mundo” pela People. A nomeação de 2024 foi divulgada nesta quarta-feira, 13, após a publicação do resultado nas redes sociais da revista estadunidense.

Um de seus personagens mais famosos foi em “The Office” (2005-2013), série em que interpreta Jim – par romântico de Pam, vivida pela atriz Jenna Fischer. Com 45 anos de idade, John Krasinski é casado com a também atriz Emily Blunt, com quem é casado há 14 anos.