Caio Blat comenta participação no Porta dos Fundos: 'Privilégio''

Por meio do Instagram, Caio Blat revelou sua participação em uma esquete do Porta dos Fundos e celebrou o convite

No seu perfil de seu Instagram, o ator Caio Blat compartilhou neste domingo, 27, o mais recente projeto em sua carreira: a participação em uma esquete do Porta dos Fundos. Nas imagens compartilhadas, ele aparece dividindo cena com o ator João Vicente de Castro.

Na legenda da publicação, ele escreveu: “Brincar na Porta dos Fundos com João Vicente de Castro e direção da Joana Jabece foi um convite dos sonhos".

Nas imagens de sua participação com João Vicente de Castro, ele aparece desmaiado no chão e o outro ator chorando enquanto segura sua cabeça.