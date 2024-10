Gominho se revolta e rebate fake news sobre sexualidade: 'Sou gay'

O apresentador e humorista Gominho veio a público para desmentir uma informação tirada de contexto sobre um vídeo no qual afirmou ser “gay por conveniência” em entrevista ao programa The Noite, do SBT. Internautas passaram a dizer que ele era heterossexual devido ao vídeo.

A gravação original é de 2016. No fragmento que viralizou, Vinícius (seu nome de batismo) diz que Gominho é, na verdade, um personagem criado para a TV. Ele chega a apresentar uma suposta namorada que estava na plateia.