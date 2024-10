Nicole Kidman para gravação de filme por exaustão com orgasmos

Nicole Kidman diz que interrompeu gravação de filme por excitação Crédito: Divulgação

A atriz estadunidense Nicole Kidman, 57, declarou em entrevista que as gravações do filme "Babygirl" foram interrompidas por ela, que se sentiu cansada devido a muitas cenas de orgasmos no set. "Houve momentos em que eu estava filmando e pensava: 'Eu não quero mais ter orgasmos. Não chegue perto de mim. Eu odeio fazer isso. Não me importa se nunca mais for tocada na minha vida! Estou cansada disso'", disse Kidman em entrevista ao The Sun.

Segundo a atriz, ela passou a odiar realizar as cenas de orgasmos devido à exaustão: "Eu estava tão presente o tempo todo, que chegou a ser uma espécie de burnout". "Eu sabia que ela (Halina Reijn) não iria me explorar. Não importa como as pessoas interpretem isso, eu não me senti explorada. Já fiz filmes bastante reveladores, mas nenhum como este", completa a atriz, que declara confiança da diretora do filme.