Caio Blat e Luisa Arraes terminam relacionamento após 7 anos

Os atores Caio Blat e Luisa Arraes anunciaram o término do relacionamento após sete anos juntos. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 22, pela assessoria de imprensa de ambos à revista Quem.

Caio e Luisa mantinham um relacionamento aberto, ou seja, com a possibilidade de se envolver com outras pessoas. No sábado, 19, a atriz se reuniu com o elenco da novela “No Rancho Fundo” para celebrar o encerramento das gravações.

No evento, um momento entre ela e José Loreto dando um selinho foi registrado e compartilhado no stories do Instagram do ator Thardelly Lima.