Bruno Mars canta com raquete na mão após quase engolir mosquito

Após quase engolir um mosquito no sábado, Bruno Mars cantou com uma raquete elétrica no show que realizou neste domingo, 27

Durante seu show em Brasília neste domingo, 27, Bruno Mars subiu ao palco com uma raquete elétrica para matar mosquitos. No show de sábado, 26, também no Distrito Federal, um inseto quase entrou em sua boca enquanto ele se apresentava.

No sábado, o momento com o inseto aconteceu enquanto ele cantava a música “Billionaire”. Por precaução, o show seguinte foi com a raquete na mão, arrancando risadas da plateia que assistia à perfomance. “Preciso manter isso [a raquete] por perto. Hoje não, Brasília", brincou com o público que o assistia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA TAMBÉM| Marília Mendonça é homenageada em show de Bruno Mars