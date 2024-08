Simone Biles alfineta Trump com piada sobre 'trabalho de negro'

Depois de fazer algumas das apresentações mais notáveis da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Simone Biles projeta sua sombra na candidatura de Donald Trump à Presidência.

"Adoro meu trabalho de negro", postou a ginasta de 27 anos na rede social X, juntamente com um emoji de coração preto, seguido de sua histórica medalha de ouro, conquistada na competição individual geral e por equipes feminina.

Ela respondeu assim a uma postagem do cantor Ricky Davila, que compartilhou fotos da ginasta exibindo sua medalha de ouro, com a legenda: "Simone Biles sendo GOAT, ganhando medalhas de ouro e dominando a ginástica é o trabalho de preto dela", escreveu, em alusão ao acrônimo de Greatest of all times (a melhor de todos os tempos).