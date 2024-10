Mel Lisboa conta que separação de ex-marido foi de ‘surpresa’

No programa apresentado por Tati Bernardi, a intérprete de Rita Lee no teatro musical declarou que a decisão da separação partiu do ex-companheiro.

“Tive que tomar remedinho, ir para psiquiatra. Fui trabalhar, porque uma coisa que não vai mexer é no meu trabalho”, disse ao contar que foi pega de surpresa com o divórcio.

Mel e Felipe se casaram em 2008 e são pais de Bernardo, de 15 anos, e Clarice, de 12. Atualmente no elenco de “Maníaco do Parque”, novo filme da Prime Video, Mel Lisboa assumiu o relacionamento com o fotógrafo André Hawk em outubro do ano passado.