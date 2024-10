Ana Maria Braga apresentará reality em horário nobre na Globo

Um dos principais nomes da televisão brasileira e à frente do “Mais Você” há 25 anos, Ana Maria Braga será apresentadora da versão brasileira do reality show gastronômico, intitulado "Next Level Chef”, em 2025.

O programa será exibido na TV Globo em horário nobre, de acordo com Ana Maria Braga. A competição gastronômica chega ao Brasil para testar as habilidades e o controle emocional dos participantes, que desejam mostrar capacidade de se tornarem grandes chefs.

A informação foi anunciada na última quarta-feira, 16, no “Upfront”, evento que reúne novidades da Globo para o ano seguinte. Estavam presentes cerca de 800 convidados, incluindo executivos, representantes de mercado e talentos da Globo.