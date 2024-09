Disco de Baden Powell e Vinicius de Moraes vira documentário da HBO

HBO lança documentário sobre disco "Afro-sambas" (1966), de Baden Powell e Vinicius de Moraes, durante o 26º Festival do Rio

Referência na música brasileira e um dos álbuns mais importantes da trajetória do País, “Afro-sambas”, de Baden Powell (1937-2000) e Vinícius de Moraes (1913-1980), é tema de documentário da HBO Max.

Lançado em 1966, o disco conta com vocais do Quarteto em Cy e traz elementos sonoros africanos unidos com o samba, se tornando um “divisor de águas” na produção musical nacional.

Em “Os Afro-Sambas: o Brasil de Baden e Vinicius”, o público irá recordar as gravações do álbum, além de apresentar depoimentos de familiares dos músicos e entrevistas com os artistas Maria Bethânia, Dori Caymmi, Nelson Motta e Russo Passapusso.