Riize anuncia saída definitiva de Seunghan após pressão de fãs

Ele estava afastado do grupo desde novembro de 2023 devido ao vazamento de fotos fumando cigarro e na cama com uma mulher não identificada

Na última sexta-feira, 11, a empresa havia divulgado que o artista estaria de volta para as atividades do Riize. A reintegração dele seria gradual e iniciaria a partir de novembro. O retorno era aguardado por fãs, que chegaram a fazer uma petição online que obteve 20 mil assinaturas.

O anúncio foi feito dois dias depois de ele ter retornado ao grupo após um afastamento de quase 1 ano. De acordo com a nota oficial, teriam partido dos fãs os comentários e protestos contra o retorno do cantor ao grupo.

A produtora Wizard Production, divisão da SM Entertainment e responsável pela gestão do grupo de k-pop Riize, divulgou neste domingo, 13, por meio de um comunicado feito pelas redes sociais, a saída definitiva do membro Seunghan do grupo.

De acordo com a Wizard Production, Seunghan expressou pessoalmente o seu desejo de deixar o Riize em respeito aos outros membros e aos fãs do grupo.

O que aconteceu com o Seunghan do Riize?

Seunghan saiu temporariamente do grupo Riize em novembro de 2023, após o vazamento de fotos e vídeos do cantor antes de sua estreia no grupo. Nas imagens, ele aparece fumando cigarro e na cama com uma mulher que não foi identificada.

As fotos causaram revolta entre as fãs do grupo e a ala mais conservadora da Coreia do Sul. As ações do cantor foram denominadas como inadequadas para um idol. A SM Entertainment decidiu então pelo afastamento dele.

Na época, a empresa alegou que ele iria refletir sobre o seu comportamento enquanto estava fora do grupo, que seguiu com os outros membros: Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Sohee e Anton.