Winter, do grupo de k-pop Aespa, dança viral de ‘Sigilo Perigoso’

A cantora sul-coreana Winter surpreendeu os fãs brasileiros após fazer a dança de “Sigilo Perigoso”. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 28, a idol participou do “challenge” que viralizou no TikTok da coreografia da música de Anderson Neiff, Danilo Chatinho, Mc Laranjinha e John Johnis.

Membro do grupo de k-pop Aespa, Winter participou da “trend” da coreografia após os MY – nome dado aos fãs do Aespa – comentarem que a dança que viralizou se encaixa na música “Drama”, mais recente single lançado pelas artistas sul-coreanas.

