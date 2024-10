Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 10/10/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 10 de outubro de 2024 (10/10/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Grande Milagre" é um longa-metragem dirigido por Ken Kwapis .

Em 1989, uma família de baleias ficou presa sob o gelo do ártico e o repórter Adam Carlson não se conformava com a situação. Disposto a mudar essa realidade, ele começa uma verdadeira batalha ao lado de Rachel Kramer, ativista do Greenpeace, para salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta.