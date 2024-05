Millie Bobby Brown se casa com filho de Bon Jovi, diz jornal

A atriz Millie Bobby Brown se casou no último fim de semana com o modelo Jake Bongiovi. A informação foi revelada pelo jornal The Sun, que detalhou que os artistas realizaram em uma cerimônia íntima reunindo apenas familiares do casal.

O casamento no civil foi feito em “segredo” da mídia e imagens da cerimônia – oficiais ou não – ainda não foram divulgadas. O site britânico acrescentou que Millie e Jake pretendem realizar "uma cerimônia maior” nos Estados Unidos, onde planejam reunir amigos e outros convidados.

