Virgínia e Zé Felipe revelam nome do filho para 1,4 milhão de pessoas

Após revelarem que vão ser pais pela terceira vez, Virgínia e Zé Felipe realizaram nesta terça-feira, 20, o chá revelação para descobrir o sexo do futuro filho.

Em uma live transmitida no perfil da influenciadora no Instagram, o casal compartilhou o momento para mais de 1,4 milhão de espectadores.

“Agora, mãe de menino!”, declarou a empresária após publicar os detalhes do chá revelação na rede social. A divulgação do sexo do terceiro filho era aguardada pela família e pelos seguidores do casal que, em uma enquete, votaram que o bebê seria um menino.