Dia do Sexo: veja dicas e por que 6 de setembro é comemorada data

Entenda por que o Dia do Sexo é comemorado no dia 6 de setembro e confira 5 dicas de para aproveitar a data

O Dia do Sexo é celebrado em 6 de setembro e foi criado para promover a discussão aberta e saudável sobre sexualidade. A data faz uma alusão ao número 69 (meia-nove), que é uma posição sexual, tornando o dia simbólico e, de certa forma, divertido.

6 de setembro: qual a origem do Dia do Sexo?

A ideia do Dia do Sexo surgiu como uma campanha publicitária da marca de preservativos Olla, em 2008, mas acabou ganhando popularidade e se tornou um marco para incentivar a conscientização sobre a importância do sexo seguro, da saúde sexual e da quebra de tabus sobre o tema.