Saiba como cada signo se comporta nas relações sexuais

Em 6 de setembro é celebrado o Dia do Sexo. A data foi criada no Brasil, em 2008, por uma marca de preservativos como uma estratégia de marketing. Embora sua origem seja comercial, o dia também pode ser visto como uma oportunidade para celebrar o amor e a intimidade. Por isso, o astrólogo e tarólogo Victor Valentim explica como cada signo se comporta nas relações sexuais. O profissional também cita as fantasias de cada nativo. Confira:

Áries

Áries é um dos signos mais quentes do zodíaco (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Áries é um dos signos mais quentes do zodíaco, ligado à parte de fantasias sexuais. Nas relações sexuais, o ariano tem uma tendência muito forte de assumir o controle na hora h. Pode ser adepto à prática de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo). Isso porque é uma pessoa que gosta de fetiches como uso de algemas e de colocar vendas nos olhos.