Massagem tântrica: especialista revela os benefícios da prática holística

Quando se analisa o tabu social contido no que tange aos prazeres sexuais da carne, é possível notar como, muitas vezes, conceitos religiosos invadem vários dos domínios da vida mundana, com um poder intenso de constranger normativamente a vida sexual dos indivíduos.

No Ocidente, uma preocupação quase sempre explícita a respeito da relação entre sexo e religião se apresenta imbricada na prática dos momentos íntimos.

Desde os primeiros séculos da era cristã, a sexualidade foi amplamente discutida pelo cristianismo, aparecendo nas pregações, nos tratados teológicos, nas orientações doutrinárias e nos códigos morais. A instituição eclesiástica preocupou-se com a vida sexual da sociedade ocidental, dispondo-se a orientá-la segundo suas prescrições.

Em entrevista ao O POVO , a sexóloga e colunista do jornal, Zenilce Bruno , fala sobre bem-estar sexual e como o Tantra, uma prática holística, se torna um alicerce à desinibição da sexualidade e da corporeidade.

A falta de confiança e experiência, até mesmo alguns preconceitos, inibe muitas pessoas, especialmente mulheres e outros gêneros dissidentes, quando estão na cama. Portanto, pode-se observar a influência do desenvolvimento dos conceitos de prática sexual na história e como ele influi nas expressões de sexualidade de diversas gerações.

“A sociedade, a criação e a religião, muitas vezes, reprimem a sexualidade das pessoas. A consequência disso é uma vida sexual frustrada e problemática. Já ouvimos relatos em nosso consultório que, quando sentiam tesão e excitação, sentiam-se culpados e também culpa depois de praticar sexo com os seus parceiros”, a sexóloga afirma.

Quando perguntada sobre a relação entre a religiosidade e a repressão sexual, a profissional explicou que a Igreja Cristã desenvolveu mecanismos de observação e instrumentos de controle para manter desejo e sexo sob sua tutela com o propósito de ampliar seus dispositivos de poder.

Tantra, essencialmente uma filosofia comportamental , significa, do sânscrito,"rede", "trama" ou "tear, tecelagem, sistema", o que denota uma "continuidade". O tantrismo se refere a tradições esotéricas do hinduísmo, que, por sua vez, acarreta à filosofia tântrica o desenvolvimento integral do ser humano nos seus aspectos físico, mental e espiritual.

Para compreender o que é massagem tântrica e a sua origem, é necessário perpassar pela filosofia Tantra , surgida em 2500 a.C., cuja origem nasceu na cultura Drávida, povo que vivia no vale do Rio Indo, onde hoje é conhecido como Paquistão.

Além disso, se toma como referência que, em cada momento da história, as manifestações sexuais e amorosas, proclamadas como ideais ou não, também são reflexo das transformações da visão sobre a sexualidade.

Para a sexóloga Zenilce Bruno, “o Tantra é, acima de tudo, um caminho espiritual, marcado pela descoberta interior e pela jornada de autoconhecimento que transforma profundamente as nossas atitudes e nossos comportamentos”.

Mais do que apenas uma prática, o Tantra é uma filosofia de vida, uma maneira de olhar para si mesmo, para o outro e para o mundo que traz mais equilíbrio e harmonia. Esse é um caminho sem doutrinação, muito pautado na prática e, em suma, busca sensibilizar o corpo, expandir a consciência e tornar mais alta a voz do coração.

Massagem tântrica: a prática transforma o sexo e desinibe a sexualidade de mulheres

Também em entrevista ao O POVO, Sara Araújo, massoterapeuta e dona do Espaço Reconexão, afirma que a massagem tântrica, bem como outras práticas espirituais que fazem uso do corpo, é uma forma de vivenciar a experiência filosófica do Tantra e os seus princípios.

Dessa maneira, o ser humano tende a ascender através e por meio de seu corpo, e não o rejeitando. Ou seja, a filosofia tântrica não vê o corpo como uma oposição ao espírito, como em outras religiões, mas sim como parte da expressão divina.

Na fala de Sara, a massoterapeuta afirma que a massagem tântrica consegue realizar tratamentos diversos por meio da materialidade do corpo.

“Beneficia mulheres que possuem anorgasmia, traumas sexuais da infância, homens com impotência ou ejaculação precoce. A depender do caso de cada paciente, o número de sessões pode mudar e levar mais tempo”, ela reitera.

Sara Araújo também explicita que a reconexão com o próprio corpo por meio da terapia tântrica permite solucionar problemas na relação e na sexualidade. Desde 2016, a empresária vive o Tantra.

“Eu vim de crenças muito fortes. Minha família é evangélica, então, eu tinha muita coisa formada na minha cabeça que atrapalhava meu prazer e meus relacionamentos. Eu era uma mulher insegura que ainda dependia de alguém para sentir prazer com o meu próprio corpo. O Tantra veio como um divisor de águas e transformou tudo o que eu achava sobre mim, hoje sou uma nova mulher”, conta.

Massagem tântrica: quais seus benefícios?

Segundo Zenilce, as práticas tantras permitem uma transformação que acontece de dentro para fora, livre das influências de opiniões e conceitos alheios. Uma jornada em busca da individualidade orgânica que reconhece o seu papel no todo e traz amadurecimento para aqueles que a trilham.

“Em práticas de meditação e muito comum o uso dos sentidos do corpo, trabalhando cheiros, toques, sabores, texturas e outros estímulos como elementos da experiência meditativa. O corpo e convidado a participar de maneira integral e holística” Z. Bruno explica.

A massagem tântrica tem como um de seus objetivos redistribuir as energias sexuais do corpo. Dessa maneira, a energia provinda do orgasmo, chamada de sensação orgástica, é descentralizada dos órgãos genitais e expandida para as outras regiões através da massagem.

Confira outros benefícios

Redistribui e equilibra as energias do corpo

Auxilia em casos de vaginismo

É uma alternativa eficaz para combater a ejaculação precoce

Reduz a ansiedade, o estresse e a depressão

Alimenta a autoestima

Eleva o autoconhecimento da corporeidade

Diminui inseguranças quanto ao corpo e ao relacionamento

Ajuda em tratamentos de traumas, que impactam na vida sexual

Estimula a libido



Massagem tântrica: como é realizada?

É importante compreender que o Tantra conta com duas divindades principais: Shiva, para representar a energia masculina e Shakti, para representar a energia feminina.

Dessa maneira, o Tantra funciona a partir do equilíbrio dessas duas forças, incluindo técnicas de respiração, meditação e manipulação de energia. Dessa maneira, praticantes do Tantra tendem a ascender para níveis elevados de consciência.

Zenilce explicita que “a técnica de massagem tântrica trabalha percepções sensoriais em relação ao toque, tirando o foco do prazer da genitália e o distribuindo pelo corpo. Assim, a sensibilidade é aumentada e a pessoa consegue expressar as sensações sentidas também em outras partes e não apenas na região genital”.

Outro ponto importante é o trabalho feito em relação ao controle da respiração. Com isso é possível combater sintomas da ansiedade e relaxar o corpo, ajudando a pessoa a se concentrar e desfrutar apenas das sensações que estão ocorrendo no momento da massagem ou da relação sexual.

Há diferença entre as práticas tântricas e o sexo tântrico?



Além de não haver um moralismo no que tange ao sexo e à sexualidade, no Tantra, o corpo não é uma oposição ao espírito, mas um caminho para a fruição da energia pelos chakras.

Ademais, ainda que a prática do tantrismo esteja muito relacionada à ascensão sexual, ela não se limita exclusivamente a esse uso. Suas aplicações são muito mais amplas e aprofundadas. A massagista Sara reitera, no entanto, que não se trata de uma massagem sexual quando feitas em casas de massagens holísticas.

“Não há sexo entre o terapeuta e o paciente, de forma alguma. Caso haja, já é prostituição”, afirma ela.

Massagem tântrica: dicas para praticar em casa



Embora o conhecimento pleno das técnicas exija aprofundamento — aliás, existem muitos cursos e workshops que podem auxiliar para atingir tal entendimento — e a profissionalidade de um massoterapeuta, é possível experimentar um “modo básico”, com seu parceiro, como uma estratégia para apimentar a relação e aumentar a sintonia do casal.

As informações foram retiradas do site Vittude.com. Veja as dicas abaixo:

1. Massagem tântrica: crie o ambiente propício

Com um massagista profissional, você contará com um futon, já que a massagem tântrica é realizada no chão. Mas nada impede que a criatividade e o improviso deem uma outra solução.

Dica: use um colchão comum ou mesmo a cama, desde que se sinta confortável para os movimentos. Reduza a iluminação, criando um clima mais intimista e aconchegante.

2. Massagem tântrica: esqueça o relógio

Nada de pressa! Não existe um tempo a ser cronometrado quando você se propõe à massagem tântrica. Portanto, verifique que a situação escolhida é oportuna para ambos, sem compromissos que possam interromper todo o ritual.

Dica: escolha uma música tranquila e deixe tocando ao fundo, em volume baixo, só para ajudar a compor o momento. Nenhum estímulo deve ser maior que o sentido do tato, protagonista da massagem. Pense em todos esses elementos como cenário: eles não devem roubar a cena.

3. Massagem tântrica: separe alguns apetrechos

Procure por um óleo corporal — ou específico para massagens — cujo cheiro não incomode quem faz e quem recebe a massagem. Preferencialmente, algum com aroma muito suave.

Dica: nada extraordinário: apenas um óleo, para deslizar os movimentos com maior facilidade e, se quiser, alguns lenços e plumas, para explorar sensações de toque.

4. Massagem tântrica: as preliminares

Ambos devem estar nus e, de frente um para o outro, devem sentar com as pernas cruzadas, em posição de lótus (ou “índio”, como temos o hábito de falar). Durante um bom tempo, o casal precisa permanecer nessa posição, sem se tocar, apenas trocando olhares profundos, sem nada dizer. Quanto mais silenciosa for toda a massagem, melhor.

Dica: devem buscar a sintonia entre respirações, entrando num mesmo ritmo e, assim, aguçando a harmonia entre corpos e emoções.



