Cássio Gabus Mendes encerra contrato com a Globo após 42 anos

O ator Cássio Gabus Mendes confirmou a saída da Globo. O contrato do artista se encerra no fim do mês de agosto e não será renovado após vínculo de 42 anos com a emissora.

"Está tudo certo. A vida continua e coisas novas estão por vir", afirma ele em entrevista à Folha de São Paulo. "O meu contrato se encerra dia 29, dia do meu aniversário, e já está combinado que não será renovado", completa o artista.

O novo modelo de trabalho adotado pela Globo, consiste na contratação dos atores por obra certa. Nomes como Carolina Dieckmann, Paulo Betti, Marieta Severo e Antonio Fagundes seguem com a prática.