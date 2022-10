Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciam gravidez do segundo filho

22:01 | Out. 17, 2022

A revelação da gravidez foi feita de forma simultânea no Instagram e no podcast Poddelas. Tata e Cocielo já são pais de uma menina de 2 anos

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciaram nesta segunda-feira, 17, que estão à espera do segundo filho. A revelação da gravidez foi anunciada ao vivo no "Poddelas", podcast apresentado pela própria Tata e Boo Unzuet.

Na ocasião, a responsável pela divulgação da informação foi a Beatriz, primogênita do casal, que disse: "Tem um neném na barriga da mamãe".

O anuncio do novo integrante da família também foi feito nas redes sociais. O casal compartilhou uma foto da família reunida mostrando um teste gravidez positivo.

“Siiim! ESTAMOS GRÁVIDOS E MUITO FELIZESSSS DE VER A FAMÍLIA AUMENTANDO!! O @tacielobaby2 vem aí @biatacielo foi promovida a irmã mais velha. E nós, como pais de dois agora, não deixaríamos de contar com a @americanas que tem tuuudo que a gente precisa nas lojas, no site e app pra cuidar da nossa família! ”, escreveu Tata na legenda da imagem compartilhada no Instagram.

Júlio e Tata estão juntos desde 2017. No ano seguinte, resolveram casar e realizaram duas cerimônias: a primeira foi intimista, em Punta Cana, e a segunda foi religiosa, em uma igreja de São Paulo.

Vídeo: Tata Estaniecki e Júlio Cocielo no Poddelas

