Youtuber Júlio Cocielo deve ir a julgamento sob acusação de racismo

Após comentários racistas no Twitter, o youtuber Júlio Cocielo poderá ser condenado e pegar até cinco anos de prisão

“Não é possível vislumbrar tom cômico, crítica social ou ironia nas mensagens por ele publicadas. Pelo contrário, as mensagens são claras e diretas quanto ao desprezo do réu pela população negra”, detalhou João Paulo Lordelo, procurador da República responsável pela ação.

A ação veio a público na última quarta-feira, 3, após tramitar na Justiça Federal. Na época, o MPF denunciou o influenciador digital por postagens de cunho racista realizadas entre novembro de 2011 e junho de 2018 em seu perfil no Twitter (atualmente X).

O youtuber e humorista Júlio Cocielo pode ser condenado pela Justiça Federal por racismo. O caso foi inicialmente aberto em 2020, após denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em 2022, o processo chegou ao Ministério Público Federal (MPF) e corria em segredo de justiça até então.

Júlio Cocielo apagou posts com teor racista após acusação do MPF

Em meados de 2013, o youtuber publicou em sua rede social: “Nada contra os negros, tirando a melanina…”. Algum tempo depois, Cocielo também escreveu: "O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros”.

Entre as postagens feitas por Cocielo, o influenciador também citava o jogador francês Kylian Mbappé, que é negro. “Mbappé conseguiria fazer um arrastão top na praia, hein”, declarou o brasileiro durante a Copa do Mundo de 2018.

“É evidente que Cocielo faz piadas com sua própria condição, o que é um artifício humorístico usado por comediantes no mundo todo”, alegou a defesa de Júlio Cocielo na época das acusações. Após a abertura do processo, o humorista apagou cerca de 50 mil tuítes e publicou um pedido de desculpas.

Para o Ministério Público Federal, a atitude do criador de conteúdo demonstra a “intenção deliberada de Cocielo em praticar os crimes quando postou os conteúdos no Twitter”.