Chandelly Braz e Alice Carvalho curtem show em clima de romance

As atrizes Alice Carvalho e Chandelly Braz foram vistas em clima de romance em show no Rio de Janeiro

As atrizes Chandelly Braz e Alice Carvalho podem estar em um relacionamento. Após rumores sobre estarem “se conhecendo melhor” ganharem a internet na última semana, as artistas curtiram um show no Rio de Janeiro juntas.

O momento ocorreu no sábado, 26, durante a apresentação do cantor Lenine na capital carioca. Na ocasião, Alice, protagonista da série “Cangaço Novo”, e Chandelly, atualmente na reprise de “Cheias de Charme”, aproveitaram o evento musical discretamente, mas surgiram em postagens de amigos em comum nas redes sociais.

