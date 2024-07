Mick Jagger encontra atletas do Reino Unido e vira meme: 'Zicou'

Vocalista do The Rolling Stones, Mick Jagger se encontra com atletas do Reino Unido antes do início das Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Reprodução/Instagram @MickJagger

As Olimpíadas de Paris 2024 está movimentando não só o esporte mundial, como também a arte e cultura em todos os lugares. Um dos grandes nomes do rock internacional, o cantor Mick Jagger se encontrou com os atletas do Reino Unido que se preparam para os inícios dos jogos olímpicos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seu perfil no Instagram, o vocalista da banda The Rolling Stones, compartilhou imagens do encontro com os esportistas do seu país natal: “Foi maravilhoso conhecer e apoiar o time britânico”.