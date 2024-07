Mattel lança a primeira boneca Barbie com deficiência visual

A primeira Barbie com deficiência visual vem com embalagem adaptada e escrita em braile

Mattel lançou na terça-feira , 23, a primeira boneca Barbie com deficiência visual. A novidade faz parte da linha Barbie Fashionista e vem acompanhada com uma bengala branca e vermelha. Além disso, conta com embalagem adaptada em braile.



Feito em parceria com a American Foundation for the Blind (AFB), o modelo pretende deixar evidente as características ao toque, como, por exemplo, o uso de óculos de sol funcionais.

A boneca também é acompanhada de uma blusa rosa de cetim e uma saia texturizada, com fechos de gancho e laço de alto contraste, que é um facilitador para o manuseio pelas crianças.