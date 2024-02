Márcia Fu ganha transformação estética do programa Fofocalizando

Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei, está passando por uma série de intervenções estéticas no programa “Fofocalizando”, do SBT, na última segunda-feira, 29.

O resultado foi mostrado no programa do SBT nesta quinta-feira, 1º. O que vocês acharam?", perguntou Márcia. "Está linda", elogiou o jornalista Leo Dias.

"Eu queria agradecer ao meu dentista, que teve paciência comigo, o doutor Paulo. Doeu, é lógico, mas é normal. A gente tem que sentir dor para ficar linda”, afirmou Fu.

Márcia Fu é disputada por Record e SBT, segundo site

A ex-atleta estaria sendo disputada pelas emissoras Record e pelo SBT, de acordo com a coluna de Gabriel Perline, no IG.

Segundo o colunista, o canal de “A Fazenda”, quer aproveitar a imagem de Márcia para turbinar a grade.

A participação da ex-atleta no “Fofocalizando”, do SBT, e no “Programa do João” na Band, rendeu bons números de audiência da emissora.

A Record quer produzir uma reportagem com Marlene Mattos e Fu para “A hora do Faro”, seguindo a mesma linda do material produzido para Rachel Sherazade após a expulsão de “A Fazenda 15”.