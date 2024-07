A Casa do Dragão: que horas sai o 6º episódio? Veja resumo e onde assistir

Episódio vai ao ar no próximo domingo, 21. Confira o horário e resumo do sexto episódio de A Casa do Dragão

Mostrando as outras ramificações da Casa Targaryen e os exércitos ganhando força, o sexto episódio de A Casa do Dragão vai ao ar no próximo domingo, 21, com mais dragões ganhando destaque.

A série aborda os acontecimentos da “Dança dos Dragões”, que mostra a batalha entre os meio-irmãos Rhaenyra (Emma D'arcy) e Aegon (Tom Glynn-Carney) pelo Trono de Ferro.

No último domingo, 14, foi divulgado o teaser do próximo episódio da série. Confira o resumo e o horário que será lançado.