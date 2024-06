Brasileiro processa Adele por plágio e pede indenização de R$1 mi

Cerca de dois anos e meio depois de publicar sua acusação de plágio contra Adele, o compositor brasileiro Toninho Geraes processou a cantora britânica. Ele recorre por R$1 milhão de indenização a ela, ao produtor e as três gravadoras que representam a obra da artista, como a Sony e a Universal, que têm sedes no Brasil.

Para ele, o tempo levado para chegar à justiça está relacionado à produção de análises das partituras de ambas as canções, que são as principais evidências, junto de vídeos que comparam uma faixa à outra.

Segundo o advogado, as empresas devem ser responsabilizadas porque também lucraram com o suposto plágio, mesmo que não tenha essa intenção.

Entre os indícios do processo destaca o fato do produtor de Adele ter estudado MPB e uma das professoras de educação física da artista ser brasileira, o que levaria a artista a ter conhecido "Mulheres".

O processo foi iniciado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em fevereiro e segue em tramitação. Geraes já move outro processo contra a Universal, responsável por "Mulheres", sob a acusação de não o ajudar a cobrar seus direitos autorais da britânica.

Ele também afirma que decidiu processar Adele no Brasil, e não no Reino Unido, porque o compositor não teria condições de arcar com as custas processuais no exterior.

Trotta diz não ter dúvida de que ganhará o processo. Segundo ele, o seu cliente não é o primeiro a processar um artista estrangeiro por plágio.

Outros processos

Situações semelhantes já aconteceram outras vezes no Brasil. Em 1970, Rod Stewart, foi processado por copiar a melodia de "Taj Mahal", de Jorge Ben Jor, em "Do Ya Think I'm Sexy".

A prática dos samples tem se tornado comum no mercado musical. Esse costume acontece a partir da reprodução do trecho de uma música já existente noutra, seja sem alterações, como a partir de novos arranjos.