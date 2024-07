Ludmilla surge com joia de ouro nos dentes: 'Muito estilosa'

Cantora Ludmilla publicou um álbum de fotos no último domingo, 14

A cantora Ludmilla está rendendo comentários poderosos em um álbum de fotos compartilhado em suas redes sociais, no último domingo, 14, exibindo uma joia de ouro nos dentes, também conhecida como grillz.

O objeto que vem se popularizando na cultura hip-hop, fez parte do look da cantora que também usava outra tendência do momento, um lenço em tons de rosa, verde, preto e azul, além de boné, camiseta e calça oversized.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas fotos, Ludimila aparece com a esposa Brunna Gonçalves e o rapper Veigh.