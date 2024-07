Após exposição de conversas, Gabi Xavier afirma que responsáveis serão criminalizados

As publicações logo repercutiram e dividiram opiniões nas redes sociais. No X, usuários questionavam se a possível traição dava direito de o rapaz expor a vida íntima de Gabi, enquanto outros a julgavam pela suposta infidelidade.

“Olá, eu sou o André. Estou em depressão. E no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair, enquanto dizia que iria passar o fim de semana com os pais”, relatou.

Horas depois, a equipe da influenciadora geek afirmou que as redes sociais de Gabi foram invadidas, que os responsáveis responderão legalmente. Ela pediu para que os fãs não compartilhassem as mensagens.

“Infelizmente, as contas de mídia da Gabi Xavier foram invadidas, e sua vida pessoal foi seriamente afetada por isso. Gostaríamos de esclarecer que quaisquer postagens, mensagens ou interações estranhas que tenham ocorrido hoje não foram feitas por ela. Estamos tomando todas as medidas necessárias para recuperar o controle de suas contas e garantir que isso não volte a acontecer. Pedimos que não compartilhem as postagens indevidas, pois o ato será investigado e os responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente. A Gabi pede a compreensão e o apoio de todos vocês durante este período difícil”, diz a nota compartilhada via Instagram.

Empresa de influenciadora nega envolvimento no caso

Uma das acusações também feitas por André é a de que o possível amante de Gabi seria funcionário da agência de turismo “A grande rota”, que realiza viagens com roteiros geek pela Ásia e tem Gabi como uma das colaboradoras.

Em nota veiculada no instagram, a empresa negou que o homem faça parte do quadro de funcionários da empresa e prestou apoio à influenciadora.

“Ontem fomos surpreendidos com uma publicação indevidamente veiculada na conta da Gabi Xavier e sem o consentimento e autorização dela, relatando fatos até então desconhecidos para a nossa empresa. O teor daquele texto vinculou nossa empresa a uma situação que não condiz com a realidade. A Grande Rota não tem envolvimento algum com supostos fatos de foro íntimo relatados naquela publicação. Gostaríamos de esclarecer que a pessoa supostamente envolvida não tem nenhuma relação profissional, não exerce atividades remuneradas e não é um colaborador da empresa. A Grande Rota não compactua com nenhum tipo de violência, atitudes difamatórias ou exposição pública de fatos de natureza íntima e privada das pessoas. Tomaremos as medidas jurídicas necessárias e cabíveis para o zelo de nossa marca e reputação. Por fim, declaramos o nosso apoio total a Gabi Xavier neste episódio e torcemos para que ela possa retomar seus projetos e atividades profissionais”, diz o texto.

Amiga de Gabi acusa André de violência doméstica

O caso voltou a ser assunto na noite do último sábado, 6, quando uma mulher de nome Natália, que afirma ser amiga próxima de Gabi, rebateu as acusações de André, afirmando que a influencer foi agredida pelo ex-marido.