Mileide Mihaile faz bazar beneficente em Fortaleza no mês de julho

A 5ª edição do bazar beneficente será em formato de festival, com programação diversificada, incluindo rodas de conversas sobre força feminina

A escolha da associação como beneficiária do projeto em 2024 tem como motivação a mãe da influenciadora, Doralice dos Santos, que venceu a batalha contra o câncer há cerca de dois anos.

Nesta edição, o evento beneficiará a Associação Nossa Casa , uma instituição sem fins lucrativos que oferece suporte vital aos pacientes com câncer.

A influenciadora digital Mileide Mihaile anunciou a 5ª edição do Bazar Mulher para os dias 19, 20 e 21 de julho, no shopping RioMar Fortaleza. O evento que ocorre anualmente na Capital tem como objetivo celebrar a diversidade e a força feminina.

O Bazar Mulher vem em um formato de festival e conta com uma programação diversificada, incluindo rodas de conversas sobre força feminina, além de apresentações musicais e a presença de artistas nacionais. A programação completa com horários pode ser vista no Instagram.

Bazar Mulher