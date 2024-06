Ativistas do clima protestam em aeroporto londrino onde fica o jato de Taylor Swift

Por volta das cinco da manhã (uma da madrugada em Brasília), Jennifer Kowalski e Cole Macdonald, de 28 e 22 anos, chegaram ao movimentado aeroporto internacional e entraram na área onde, segundo as ativistas, algumas horas antes estava o avião utilizado pela cantora americana Taylor Swift, indicou a Just Stop Oil.

Duas ativistas da organização de proteção ambiental 'Just Stop Oil' entraram nesta quinta-feira (20) em uma pista do aeroporto de Stansted, nos arredores de Londres, para lançar tinta laranja em aviões particulares, antes de serem detidas, informaram a polícia e a organização.

"Jennifer e Cole cortaram o cercado do aeródromo privado de Stansted, onde estava o avião de Taylor Swift, exigindo um tratado de emergência para acabar com os combustíveis fósseis até 2030", indicou a organização no X.

Embora os ativistas tenham afirmado que o avião de Taylor Swift havia aterrissado em Stansted poucas horas antes, a polícia de Sussex afirmou que o jato da cantora não estava no aeroporto no momento do incidente.

Assim que entraram na pista do aeroporto localizado ao nordeste da capital britânica, elas pulverizaram dois aviões com bombas de tinta laranja. Segundo a polícia, as duas ativistas foram presas minutos depois de entrarem no local.