Neymar faz nova tatuagem para homenagear filha Mavie

A sessão da tatuagem que Neymar fez teve duração de 15 horas. O desenho que o jogador fez é do pé de Mavie com o nome e data de nascimento dela.

O jogador fez a tatuagem no Estúdio Nautica Tattoo premium, esse estabelecimento anunciou neste domingo o procedimento.

De acordo com Adão Rosa, profissional que fez a tatuagem, a primeira opção era o rosto da filha, mas o jogador acabou mudando a escolha.

Neymar já possui tatuagens em homenagem aos familiares. Em 2011, tatuou o nome do primogênito, Davi, entre duas coroas. Rafaella Santos e Nadine, irmã e mãe do atacante, também estão desenhadas na pele do atacante.