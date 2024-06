Fabiana Justus comemora Dia dos Namorados com marido no hospital

A criadora de conteúdo Fabiana Justus compartilhou algumas imagens desta quarta-feira, 12, Dia dos Namorados. Ao lado do marido Bruno Levi, a influenciadora passou a data no hospital.

Em tratamento contra leucemia mieloide aguda, Fabiana precisou ser internada novamente na terça-feira, 11. O retorno ao hospital ocorre pouco mais de 60 dias após o transplante de medula óssea.

No fim do mês de março, a filha do empresário e apresentador Roberto Justus realizou o procedimento cirúrgico e segue em recuperação.