Fabiana Justus celebra volta para casa em meio a tratamento de leucemia

Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus

A youtuber, empresária e influenciadora digital Fabiana Justus, de 37 anos, comemorou a volta para casa com uma sequência de fotos, por meio de seu perfil na rede social Instagram, na tarde deste domingo, 25. A filha do apresentador de televisão e empresário Roberto Justus estava internada há 34 dias em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no fim de janeiro. "Em casa! Obrigada, meu Deus! Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento!", escreveu Fabiana na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece sorridente ao lado do marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona, e dos três filhos, as gêmeas Chiara e Siena, de 5 anos, e o caçula Luigi, de 6 meses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Roberto Justus comemorou o retorno da filha. “Que emoção filha! Primeira batalha vencida! Agora descanse bastante, em seguida venceremos a guerra! Te amo!”. A mãe dela, Sacha Chryzman, também comentou a publicação. “Graças à Deus @fabianajustus! Que delícia você na sua casa com seus filhos e marido, vendo você feliz e bem! E eu agora na minha casa com o Maurício, totalmente aliviada e feliz de te ver feliz ao lado da Kiki, Nena, Luigi e Bruno! Era tudo que eu queria e rezava enquanto estive esses 22 dias com você! Te amo e te admiro demais filha!”. Alguns influenciadores vibraram com o retorno da empresária, entre eles Bianca Andrade, Flávia Calina, Tata Estaniecki Cocielo, Fiorella Mattheis etc. Fãs, amigos e familiares também comemoram a novidade. Nos stories de seu perfil na plataforma, Fabiana ainda agradeceu a "todos que torceram e rezaram por esse momento". Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus Fabiana Justus celebra volta para casa em meio ao tratamento contra a leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus

O diagnóstico de Fabiana Justus Fabiana Justus, revelou em vídeo no dia 25 de janeiro, em seu perfil na rede social Instagram, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Na época, ela publicou um vídeo explicando o motivo de ter sumido e pediu o apoio dos amigos e dos seguidores.

Play

“Esses dias, que foram os piores da minha vida, não consegui aparecer mesmo, mas vim dar um ‘oi’, explicar o que está acontecendo. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta, mas hoje estou mais forte para conseguir falar com vocês. Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super-médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, explicou a youtuber. Ela afirmou que, após sentir dor nas costas e febre, buscou atendimento médico. Ao ser avaliada, ela permaneceu hospitalizada, iniciando o tratamento imediatamente. “Fiz exame para entender o que era, coloquei cateter e comecei a quimioterapia.” Fabiana Justus raspou os cabelos

Fabiana Justus, no dia 9 de fevereiro, alguns dias após sua internação, publicou fotos com os cabelos raspados, informando que esse dia chegou e que teve a ajuda do marido, Bruno Levi D'Ancona.