Luva de Pedreiro: por onde anda Iran Ferreira

Após as polêmicas envolvendo a gravidez da ex, o criador de conteúdo deu indícios de que será pai pela segunda vez. Veja a seguir por onde Iran anda atualmente

Iran de Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, é um influenciador digital brasileiro que viralizou nas redes sociais em 2022. Ele quebrou recordes de engajamento em conteúdos virtuais voltados ao futebol na América.

Famoso pelos bordões “Receba” e "Obrigado, meu Deus", ele foi inicialmente estereotipado como um meme. Rapidamente, conquistou sucesso Brasil afora publicando vídeos amadores de futebol.

O conteúdo passou a ser reproduzido por diversos internautas e celebridades mundiais do futebol e outros esportes. Após as polêmicas envolvendo a gravidez de sua ex, veja por onde anda o influenciador.