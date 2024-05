A Grande Conquista: que horas começa hoje, 20? Horário e onde assistir

A segunda temporada do reality show "A Grande Conquista" segue com a programação hoje, segunda-feira, 20 (20/05).

Ao longo de 18 dias, além de participar de várias provas, os conquisteiros devem agradar o público para poder passar para a próxima etapa do reality. Apenas 20 pessoas vão para a segunda fase do jogo, que serão escolhidas pelo voto do público.

A dinâmica da segunda temporada programa é dividida em duas fases. O jogo começa com 100 participantes, entre famosos e anônimos, que compõe três casas: laranja, verde e azul. Todos estão em busca do prêmio de R$ 1 milhão.

O reality é transmitido de segunda a domingo a partir das 22h30min (horário de Brasília), na Record TV e no Playplus (streaming da emissora) e com apresentação de Rachel Sheherazade.

A Grande Conquista 2: dinâmica do dia

Nesta segunda-feira, 20, vai ao ar a atividade que ocorreu no domingo, 19. A apresentadora Rachel Sheherazade matou as saudades de A Fazenda 15 com a dinâmica de apontamento desta semana. Os participantes tinham que decidir qual dos porquinhos de cada participante iriam tirar, quem finalizasse a dinâmica com mais bichinhos intactos, levava os R$ 5 mil.

Cada Conquisteiro escolhia um porquinho de pelúcia de um rival, justificava a escolha e tentava jogar o bichinho dentro do chiqueiro com ajuda de uma alavanca. Se não acertasse dentro do cercado, não tirava os pontos do adversário.

A Grande Conquista 2: participantes

Com um elenco recheado para a primeira fase do reality, totalizando 100 participantes, muitos são desconhecidos do grande público e têm a oportunidade de chamar atenção durante os 18 dias da “vila”, como é denominada a primeira fase do programa.

Desses 100 participantes, após os 18 dias, apenas 20 seguirão para a mansão, nome dado à segunda fase do reality. Confira alguns dos nomes que estarão na vila e competirão por uma vaga na mansão:

Aline Bina: Irmã do Cezar Black e enfermeira



Irmã do Cezar Black e enfermeira Bifão: Ex-A Fazenda 11 e Ex-De Férias com o Ex



Ex-A Fazenda 11 e Ex-De Férias com o Ex Bruna Bernardy: Ex-do Deyverson (Cuiabá), cantora e empresária



Ex-do Deyverson (Cuiabá), cantora e empresária Bruno Danese: Filho do Regis Danese e produtor de eventos



Filho do Regis Danese e produtor de eventos Cátia Paganote: Ex-Paquita



Ex-Paquita Gabriela Rossi: Ex-De Férias como Ex Celebs e Miss Brasil 2015



Ex-De Férias como Ex Celebs e Miss Brasil 2015 Hadad: Ex-Power Couple Brasil e empresário



Ex-Power Couple Brasil e empresário Ingrid Caravelas: Ex-jogadora de vôlei e corretora de imóveis nos EUA



Ex-jogadora de vôlei e corretora de imóveis nos EUA Izumed: Trapper e engenheiro de áudio



Trapper e engenheiro de áudio Jey Jey: Cantora (MC) e garçonete



Cantora (MC) e garçonete Jonas Bento: Ex-cantor do grupo Haikaiss e compositor



Ex-cantor do grupo Haikaiss e compositor Luiza Aragão: Ex-Are You The One, A Casa e De Férias com o Ex



Ex-Are You The One, A Casa e De Férias com o Ex Liziane Gutierrez: Influenciadora Digital e modelo

Influenciadora Digital e modelo Madson (Madshow): Ex-jogador de futebol

