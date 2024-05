Madson em A Grande Conquista 2: quem é o participante? Conheça

Ex-jogador do Santos, Vasco e Fortaleza, Madson está participando da nova edição do reality show A Grande Conquista; conheça o participante

Estreou nessa segunda-feira , 22, A Grande Conquista 2, reality show em que 100 participantes vão competir por 20 vagas na fase decisiva do programa que premiará um único vencedor com 1 milhão de reais. Um destes 100 participantes é o jogador Madson, de 37 anos de idade.

O último registro de Madson como jogador foi em uma passagem pelo São Caetano-SP. Segundo o site O Gol, em seu último clube, Madson atuou em quatro jogos, sendo o último deles em março de 2020. Agora, ele faz parte do elenco da segunda temporada de "A Grande Conquista".

Madson em A Grande Conquista 2: início de carreira

Natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Madson teve seu primeiro destaque no Vasco da Gama, clube no qual esteve sob contrato de 2005 até 2008, quando fez parte do elenco que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Madson em A Grande Conquista 2: parceria com Santos de Neymar

Logo após o rebaixamento do Vasco, o jogador decidiu buscar um novo desafio na carreira e se transferiu para o Santos, na mesma época em que Neymar começou a se destacar na equipe.