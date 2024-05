Enquete Uol A Grande Conquista: votação atualizada; quem fica hoje, 16

Segundo a parcial do portal Uol, na mais recente atualização, feita às 14h30 de hoje, o participante Bruno Cardoso é o favorito do público para permanecer na competição, com 38,53% % dos votos.

Guipa: 29,67%

Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



A segunda fase do novo reality da Rede Record, "A Grande Conquista 2", já começou. Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na segunda fase, os 20 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB)