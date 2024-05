Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes assumem relacionamento

Os ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) Arthur Picoli e Ivy Moraes estão namorando. A novidade foi confirmada pelo próprio empresário em publicação no seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 9.

“Não tem palavra no mundo que resuma o que essa mulher se tornou para minha vida e o bem que ela me faz”, escreveu Arthur na legenda da postagem que revela duas fotos do novo casal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos comentários da publicação, Ivy demonstrou seu carinho pelo namorado: “E não é nem o começo de tudo que ainda vamos viver juntinhos! Você já sabe do quanto estou feliz, né?”.