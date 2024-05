Lucas Souza, ex-marido de Jojo Toddynho, se assume bissexual

O anúncio veio algumas semanas após o término de seu relacionamento com Jaquelline, vencedora da ' Fazenda '. O ex-peão expressou sua felicidade em compartilhar essa parte de sua vida com o público e finalmente “se sentir livre”.

Lucas Souza , ex-marido de Jojo Todynho, abordou os rumores sobre sua sexualidade que circulavam desde sua participação na 'Fazenda'. A cantora já havia exposto o envolvimento do ex-militar com pessoas do mesmo sexo.

Lucas Souza ainda falou sobre sua felicidade por revelar a sexualidade: "Hoje é um dia muito importante para mim, pois me sinto liberto e feliz! Espero que esse relato conscientize as pessoas, que cada um tem o seu momento, cada pessoa passa por um processo e o momento ideal de falar sobre isso cabe a cada indivíduo”, completou.

Lucas falou sobre seu relacionamento com Jaquelline

Ainda na carta, o influenciador mencionou seu relacionamento com Jaquelline, de quem se separou duas vezes.

"Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher, o que é normal para o bi/pansexualismo. Essa mulher incrível me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga, além de namorada, e me aceitou exatamente do jeito que sou”

Ele contou que passou a criar planos com ela, mas a pressão de sexualidade veio e os comentários maldosos o perseguiam.

“Talvez esse não fosse o melhor momento, mas preciso tirar esse peso que me aflige e sufoca! Durante a minha participação no reality show, sexualidade virou pauta em muitos momentos e isso me consumiu internamente”, escreveu.