Dança dos Famosos: Matheus Fernandes e Gabriela Prioli são eliminados

A equipe de Lexa e Micael Borges foram os vencedores da noite e conquistaram a volta à competição. Os quatro artistas faziam parte do grupo D, que durante as apresentações de dança coletiva encerraram a primeira fase em último lugar.

Neste domingo, 7, a dupla Gabriela Prioli e Matheus Fernandes foram os primeiros eliminados da 19° edição da “Dança dos Famosos". A advogada e o cantor cearense receberam as menores notas na repescagem da banca no programa “Domingão com o Huck.”

Na edição de ontem, a banca julgadora contou com a presença das atrizes Giullia Buscacio e Camila Morgado no júri artístico. Já no júri técnico, permaneceu a equipe julgadora fixa do programa, os bailarinos e coreógrafos, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Para o repertório, os artistas dançaram ao som da banda Barões da Pisadinha, que estava presente no programa. As faixas “Tá Rocheda”, “Recairei”, “Esquema preferido” e “Basta você me ligar” protagonizaram as coreografias dançadas por Micael, Prioli, Fernandes, Lexa e os coreógrafos, respectivamente.