SBT desiste de retorno do programa "Curtindo uma Viagem"

SBT decide não retomar o “Curtindo uma viagem”, o programa que marcou as telinhas no início da última década e era apresentado pelo Celso Portiolli, que se destacou na carreira de animador de auditório nesta época.

O boato da volta do programa iniciou após a vice-presidente do SBT, Daniela Beyuri, cogitar a volta da atração durante homenagem feita no Domingo Legal, dedicada aos 30 anos de Portiolli no canal televisivo.