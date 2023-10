Mari Gonzalez comenta crise com Jonas Sulzbach: ‘Momento de reflexão’

Juntos desde 2015, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estão dando um tempo no relacionamento. A informação foi detalhada por Mari em story publicado no seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 10.

“Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão. E está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil 2020 (BBB 20).

A declaração de Mari se deu após rumores de uma crise no relacionamento entre ela e Jonas surgirem nas redes sociais. O boato de um possível término ganhou força após a influenciadora viajar sem a companhia do noivo e, ao retornar, se hospedar na casa de uma amiga.